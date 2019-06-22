В оккупированном Крыму выявили нарушения в 80% поставщиков продуктов для детских лагерей

“В рамках подготовки к оздоровительному сезону было организовано проведение контрольно—надзорных мероприятий субъектов, осуществляющих поставку продуктов и организации питания в оздоровительных летних организациях отдыха детей и подростков. По состоянию на 20.06.2019 года поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации осуществляют 151 поставщик. Из них в ходе летней оздоровительной кампании проверено 52 (34,4%), нарушения выявлены у 41 (78,8%) поставщика”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате выявленных нарушений, все виновные лица привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что всего с начала первой смены полномасштабную проверку прошли 159 (55,7%) из 313 оздоровительных организаций, которые работают в этом сезоне, к 123 (43,1%) из них у “ведомства” возникли серьезные вопросы.

Напомним, “Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю” зафиксировало на полуострове вспышка кори.