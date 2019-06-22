В окупованому Криму виявили порушення у 80% постачальників продуктів для дитячих таборів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. “Міжрегіональне управління Росспоживнагляду по Республіці Крим і м Севастополю” виявило порушення у 80% постачальників продуктів для дитячих таборів Криму. Про це повідомила прес-служба “відомства”, передає УНН з посиланням також на “Крим.Реалії”.
“У рамках підготовки до оздоровчого сезону було організовано проведення контрольно-наглядових заходів суб’єктів, що здійснюють постачання продуктів та організації харчування в оздоровчих літніх організаціях відпочинку дітей і підлітків. Станом на 20.06.2019 року постачання харчових продуктів в оздоровчі організації здійснюють 151 постачальник. З них під час літньої оздоровчої кампанії перевірено 52 (34,4%), порушення виявлені у 41 (78,8%) постачальника”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті виявлених порушень, всі винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності.
Повідомляється, що всього з початку першої зміни повномасштабну перевірку пройшли 159 (55,7%) з 313 оздоровчих організацій, які працюють в цьому сезоні, до 123 (43,1%) з них у “відомства” виникли серйозні питання.
Нагадаємо, “Міжрегіональне управління Росспоживнагляду по Республіці Крим і м Севастополю” зафіксувало на півострові спалах кору.