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В оккупированном Крыму приговор по "делу Чубарова" объявят 1 июня

Киев • УНН

 • 15837 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Приговор председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, которого судят в оккупированном Крыму заочно, будет объявлено 1 июня. Главу Меджлиса в Крыму обвиняют в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

В оккупированном Крыму приговор по "делу Чубарова" объявят 1 июня

Цитата

"Оглашение приговора - 1 июня в 10:00", - сказал сотрудник суда агентству ТАСС.

Детали

Об этом также сообщает издание "Крымский процесс": "Суд удалился в совещательную комнату, обнародование запланировано на 1 июня. На данный момент к выступлению в прениях перешла сторона защиты".

По информации издания, защитник Чубарова по назначению Александр Осокин на заседании суда 24 мая отметил, что "прямые утверждения о роли Чубарова прозвучали только от пяти свидетелей обвинения, но в дальнейшем были опровергнуты показаниями десяти свидетелей защиты".

В связи с этим защита просит вынести оправдательный приговор.

На сайте суда пока нет официальной информации о назначении заседания по вынесению приговора Чубарову.

На заседании Верховного суда Крыма 24 мая обвинения запросило 9 лет лишения свободы для Чубарова. Гособвинитель заявила на суде, что "вина Чубарова полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу".

Напомним

В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефата Чубарова. Его судят в аннексированном Крыму заочно.

Российскими следователями в аннексированном Крыму заочно предъявлено обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову по статьям об "организации массовых беспорядков", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое российские следователи открыли против Чубарова.

В конце марта 2020 года управление следкома России в аннексирована Крыму заочно предъявило обвинение Чубарову. Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии.

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