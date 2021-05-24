В окупованому Криму вирок у "справі Чубарова" оголосять 1 червня

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“Оголошення вироку — 1 червня о 10:00”, — сказав співробітник суду агентству ТАСС.

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Про це також повідомляє видання “Кримський процес”: “Суд пішов до нарадчої кімнати, оприлюднення заплановано на 1 червня. На даний момент до виступу в дебатах перейшла сторона захисту”.

За інформацією видання, захисник Чубарова за призначенням Олександр Осокін на засіданні суду 24 травня зазначив, що “прямі твердження про роль Чубарова прозвучали тільки від п’яти свідків звинувачення, але в подальшому були спростовані показаннями десяти свідків захисту”.

У зв’язку з цим захист просить винести виправдувальний вирок.

На сайті суду поки немає офіційної інформації про призначення засідання по винесенню вироку Чубарову.

На засіданні Верховного суду Криму 24 травня звинувачення запросило 9 років позбавлення волі для Чубарова. Держобвинувач заявила на суді, що “вина Чубарова повністю доведена показами потерпілих, свідків та іншими доказами у справі”.

Нагадаємо

У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно.

Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про “організацію масових заворушень”, “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Потерпілі у справі проти голови Меджлісу Чубарова відмовилися висувати претензії.