Потерпілі у справі проти голови Меджлісу Чубарова відмовилися висувати претензії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У підконтрольному Росії Верховному суді окупованого Криму пройшло чергове засідання у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. За словами адвоката Олександра Осокіна, суд допитав чотирьох потерпілих, жоден з яких не заявив претензій до Чубарова, пише УНН з посиланням на Радіо.Свобода.
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Зазначають, що один із потерпілих заявив про непричетність голови Меджлісу Чубарова до організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в чому його звинувачують.
Адвокат Олександр Осокін також повідомив, що під час засідання суду були оголошені показання свідка, місце перебування якого невідоме. За словами адвоката, захист виступав проти оприлюднення таких свідчень.
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“Нічого конкретного у своїх показаннях цей свідок не вказував, не говорив, що все це організував Чубаров, але деякі фрази, які мали обвинувальне забарвлення, створюють враження, що все це організовано якимось злочинним угрупованням, спланованим, і люди готувалися до бійок. Саме тому такі свідчення сторона захисту і планує оскаржувати”, — сказав Осокін.
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У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно.
Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про “організацію масових заворушень”, “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”.
Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.
Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову.