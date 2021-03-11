Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В подконтрольном России Верховном суде оккупированного Крыма прошло очередное заседание по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. По словам адвоката Александра Осокина, суд допросил четырех потерпевших, ни один из которых не заявил претензий к Чубарова, пишет УНН со ссылкой на Радио.Свобода.
Детали
Отмечают, что один из пострадавших заявил об непричастности председателя Меджлиса Чубарова к организации массовых беспорядков под стенами крымского парламента 26 февраля 2014, в чем его обвиняют.
Адвокат Александр Осокин также сообщил, что во время заседания суда были объявлены показания свидетеля, место нахождения которого неизвестно. По словам адвоката, защита выступал против обнародования таких показаний.
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“Ничего конкретного в своих показаниях этот свидетель не указывал, не говорил, что все это организовал Чубаров, но некоторые фразы, которые имели обвинительную окраску, создают впечатление, что все это организовано какой-то преступной группировкой, спланированной, и люди готовились к дракам. Именно поэтому такие показания сторона защиты и планирует обжаловать”, - сказал Осокин.
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В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефата Чубарова. Его судят в аннексированом Крыму заочно.
Российские следователи в аннексированом Крыму заочно предъявили обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову по статьям об “организации массовых беспорядков”, “публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России”.
Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое российские следователи открыли против Чубарова.