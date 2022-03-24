В оккупированном Крыму рф одновременно похоронила сто российских военных - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Во временно оккупированном Крыму, в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны, состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими оккупантами из состава части. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Во временно оккупированной автономной республике Крым, в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны, состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно произошли и в матросском клубе города Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в городе Докучаевск Донецкой области оккупантами создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы фсб рф проводят так называемые фильтровальные мероприятия.
"В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в некоторых населенных пунктах Черниговской области, которые временно заняты оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.
Генштаб также сообщает, что в Харьковской области батальйонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова, попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесены значительные потери в живой силе и технике.
"В непризнанной приднестровско-Молдавской Республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной", - информирует Генштаб.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,8 тыс. человек, 530 танков, 108 самолетов и сотен единиц другой военной техники.