В окупованому Криму рф одночасно поховала сто російських військових – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими окупантами зі складу частини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи.
"В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що в деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.
Генштаб також повідомляє, щоу Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.
"У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною", - інформує Генштаб.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,8 тис. осіб, 530 танків, 108 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.