Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 15,8 тис. окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,8 тис. осіб, 530 танків, 108 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 15 800 осіб,
-
- танків ‒ 530 одиниць,
-
- бойових броньованих машин ‒ 1597,
-
- артилерійських систем – 280,
-
- РСЗВ - 82,
-
- засобів ППО - 47,
-
- літаків – 108,
-
- гелікоптерів – 124,
-
- автомобільної техніки - 1033,
-
- кораблів/катерів - 4,
-
- цистерн з ПММ - 72,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
-
- спеціальної техніки - 16.
-
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше
У Бердянську в захопленому рф порту українські захисники знищили російський десантний корабель "Орск".