Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,8 тыс. оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,8 тыс. человек, 530 танков, 108 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава - около 15 800 человек,
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- Танков - 530 единиц,
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- Боевых бронированных машин - 1597,
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- Артиллерийских систем - 280,
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- РСЗО - 82,
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- Средств ПВО - 47,
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- Самолетов - 108,
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- Вертолетов - 124,
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- Автомобильной техники - 1033,
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- Кораблей/катеров - 4,
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- Цистерн с ГСМ - 72,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50.
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- Специальной техники - 16.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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