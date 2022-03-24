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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,8 тыс. оккупантов

Киев • УНН

 • 192620 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,8 тыс. человек, 530 танков, 108 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,8 тыс. оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составляют:

  • Личного состава - около 15 800 человек,
  • Танков - 530 единиц,
  • Боевых бронированных машин - 1597,
  • Артиллерийских систем - 280,
  • РСЗО - 82,
  • Средств ПВО - 47,
  • Самолетов - 108,
  • Вертолетов - 124,
  • Автомобильной техники - 1033,
  • Кораблей/катеров - 4,
  • Цистерн с ГСМ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50.
  • Специальной техники - 16.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В Бердянске в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".

Украинские Национальные Новости

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