Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,8 тыс. оккупантов

КИЕВ. 24 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,8 тыс. человек, 530 танков, 108 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.