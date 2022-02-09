В оккупированном Крыму повредили Ханский дворец во время реставрации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В крымском городе Бахчисарай на одном из корпусов Ханского дворца появилась трещина после так называемых реставрационных работ. Об этом в Twitter сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует УНН.
Детали
“На одной из стен Ханского дворца во время так называемой “реставрации” появились трещины. Оккупант продолжает уничтожать культурный памятник, включенный в предварительный список для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО”, - написала Джапарова.
Заместитель главы МИД Украины пообещала, что о факте нарушения международного права будет проинформирован секретариат ЮНЕСКО.
На одной из стен Ханского дворца во время т. Н."Реставрации" появились трещины. Оккупант продолжает уничтожать культурную достопримечательность,
включенную в предварительный список для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот факт нарушенияміж.правабудет передано в Секретариат@UNESCOpic.twitter.com/QzbLRJJick
Также на ситуацию в Facebook отреагировала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники.
"В частности, в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций", — написала Денисова.
Омбудсмен обратилась к секретариату ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму.
Напомним
В 2018 году ЮНЕСКО призвала защитить Ханский дворец в оккупированном Крыму.