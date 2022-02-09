В окупованому Криму пошкодили Ханський палац під час реставрації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У кримському місті Бахчисарай на одному із корпусів Ханського палацу з'явилася тріщина після так званих реставраційних робіт. Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує УНН.
Деталі
“На одній зі стін Ханського палацу під час так званої “реставрації” з’явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам’ятку, включену до попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, – написала Джапарова.
Заступниця глави МЗС України пообіцяла, що про факт порушення міжнародного права буде проінформовано секретаріат ЮНЕСКО.
На одній зі стін Ханського палацу під час т.з."реставрації" з'явилися тріщини. окупант продовжує знищувати культурну пам'ятку,
включену до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей факт порушення між.права буде передано до Секретаріату @UNESCO pic.twitter.com/QzbLRJJick
Також на ситуацію у Facebook відреагувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, міжнародно визнані закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам’ятки.
"Зокрема, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій", — написала Денісова.
Омбудсмен звернулася до секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо
2018 року ЮНЕСКО закликала захистити Ханський палац в окупованому Криму.