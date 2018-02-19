В оккупированном Крыму на Масленицу устроили бег с автоматами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Севастополе, на площади перед культурно-историческим центром в Камышовой бухте 18 февраля устроили празднование Масленицы для жителей города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Крым.Реалии.
Посреди площади поставили спортивные снаряды: бревно, “козел”, “лошадь” и спортивные маты. Рядом установили столб с колесом наверху для лазания по подарками. Желающих лезть по столбу не наблюдалось.
На музыкальной сцене исполняли популярные русские песни. Повара раздавали бесплатные блины. Со сцены несколько раз объявили, что кашу и блины подарило Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова.
На боковой аллее курсанты и матросы устроили “милитари-шоу с элементами циркового искусства”. Две команды бегали наперегонки с автоматами, 24-килограммовыми гирями, в противогазах, со связанными ногами, переносили друг друга на плечах.
Как сообщал УНН, в Николаевской области выявлен гражданин Сирии, который незаконно посещал оккупирован Крым, в связи с чем ему запрещен въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.