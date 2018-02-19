В окупованому Криму на Масляну влаштували перегони з автоматами

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Севастополі, на площі перед культурно-історичним центром у Камишовій бухті 18 лютого влаштували святкування Масляної для жителів міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Крим.Реалії.

Посеред площі поставили спортивні снаряди: колода, “козел”, “кінь” і спортивні мати. Поруч встановили стовп із колесом вгорі для лазіння за подарунками. Охочих лізти по стовпу не спостерігалося.

На музичній сцені виконували популярні російські пісні. Кухарі роздавали безкоштовні млинці. Зі сцени кілька разів оголосили, що кашу й млинці подарувало Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова.

На бічній алеї курсанти й матроси влаштували “мілітарі-шоу з елементами циркового мистецтва”. Дві команди бігали наввипередки з автоматами, 24-кілограмовими гирями, в протигазах, зі зв’язаними ногами, переносили один одного на плечах.

Як повідомляв УНН, у Миколаївській області виявлено громадянина Сирії, який незаконно відвідував окупований Крим, у зв’язку з чим йому заборонено в’їзд в Україну на 3 роки. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

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