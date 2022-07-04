В оккупированном Херсоне ввели "натуральный обмен" товаров в магазинах, а также "продуктовые кредиты"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В магазинах временно-оккупированного Херсона ввели “натуральный обмен” товаров из-за проблем в финансовом секторе. Об этом сообщает Главное управление разведки, пишет УНН.
Детали
Как информируют в ведомстве, проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары.
При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%.
Также в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы.
Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона. Это связано с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября.
Дополнение
Как писал УНН, оккупационные власти планируют к осени провести "референдум" о присоединении Херсонской области к российской федерации.