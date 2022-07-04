В окупованому Херсоні ввели "натуральний обмін" товарів у магазинах, а також "продуктові кредити"

Детали

Як інформують у відомстві, проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення "натурального обміну" в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари.

При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

Також у Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади. Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби.

Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму". Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня.

Доповнення

Як писав УНН, окупаційна влада планує до осені провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до російської федерації.