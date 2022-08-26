В оккупированном Энергодаре рашисты собираются демонтировать памятник "Героям нашего времени" - мэр

Цитата

“Сегодня они (оккупанты – ред.) заходили воевать с памятным знаком «Герои нашего времени», который был установлен возле второй школы в сентябре 2015 года по инициативе ОО «Передовая». О демонтаже памятника рашисты сообщили на своих пропагандистских каналах”, – сообщил мэр.

Детали

Он отметил, что российская армия упорно обстреливает жилые кварталы, убивая женщин и детей, осуществлять ядерный шантаж всего мира и воюет с памятниками и флагами. В оккупированных городах у террористов нет границ вообще.

“Очевидно, герои Украины, не только живые, защищающие свободу нашей страны сейчас, а даже погибшие герои, не дают оккупантам спокойно спать”, – подчеркнул Орлов.

Дополнение

За прошедшие сутки сообщалось, что русские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища - на другом берегу лежит в том числе и Никополь.