В оккупированном Энергодаре рашисты собираются демонтировать памятник "Героям нашего времени" - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В оккупированном россией Энергодаре Запорожской области рашисты собираются демонтировать памятник “Героям нашего времени”. Об этом информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Телеграмм, передает УНН.
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“Сегодня они (оккупанты – ред.) заходили воевать с памятным знаком «Герои нашего времени», который был установлен возле второй школы в сентябре 2015 года по инициативе ОО «Передовая». О демонтаже памятника рашисты сообщили на своих пропагандистских каналах”, – сообщил мэр.
Детали
Он отметил, что российская армия упорно обстреливает жилые кварталы, убивая женщин и детей, осуществлять ядерный шантаж всего мира и воюет с памятниками и флагами. В оккупированных городах у террористов нет границ вообще.
“Очевидно, герои Украины, не только живые, защищающие свободу нашей страны сейчас, а даже погибшие герои, не дают оккупантам спокойно спать”, – подчеркнул Орлов.
Дополнение
За прошедшие сутки сообщалось, что русские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища - на другом берегу лежит в том числе и Никополь.