В окупованому Енергодарі рашисти збираються демонтувати пам’ятник “Героям нашого часу” – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В окупованому росією Енергодарі Запорізької області рашисти збираються демонтувати пам’ятник “Героям нашого часу”. Про це інформує міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Телеграм, передає УНН.
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“Сьогодні вони (окупанти – ред.) заходили воювати з пам’ятним знаком «Герої нашого часу», який був встановлений біля другої школи у вересні 2015 року за ініціативи ГО «Передова». Про демонтаж пам’ятника рашисти повідомили на своїх пропагандистських каналах”, – повідомив мер.
Деталі
Він зазначив, що російська армія завзято обстрілює житлові квартали, вбиваючи жінок і дітей, здійснювати ядерний шантаж всього світу та воює з пам’ятниками та прапорами. В окупованих містах терор рашистів немає меж взагалі.
“Очевидно, герої України, не тільки живі, які боронять свободу нашої країни зараз, а навіть загиблі герої, не дають окупантам спокійно спати”, – наголосив Орлов.
Доповнення
Минулої доби повідомлялося, що російські окупанти підпалили ліс на околиці Енергодара неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища - на іншому березі лежить зокрема і Нікополь.