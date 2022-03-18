В оккупированном Джанкое рф остановила обучение, чтобы разместить в школах военных - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В городе Джанкой на временно оккупированной территории Крыма приостановлено обучение в местных учебных заведениях для размещения там военнослужащих рф, которые прибывают в город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил российской федерации, прибывающих в города”, - говорится в сообщении.
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В Минобороны сообщали, что кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой “полиции”.
Добавим
Россия преследует активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и Луганской области.