В оккупированном Джанкое рф остановила обучение, чтобы разместить в школах военных - Генштаб

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“В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил российской федерации, прибывающих в города”, - говорится в сообщении.

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В Минобороны сообщали, что кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой “полиции”.

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Россия преследует активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и Луганской области.