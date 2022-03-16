Росія переслідує активістів та правозахисників в Криму та на Луганщині - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія переслідує активістів та правозахисників на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова та Луганської області. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі омбудсмен Людмила Денісова, пише УНН.
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Так, за інформацією омбудсмена, сьогодні російські силовики провели обшук у будинку правозахисника, ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова в Білогірську. До Джеппарова не допустили адвокатів.
Після обшуку російські силовики відвезли Джеппарова та двох кримських татар - Мухаммеда Алі Джеппарова та Февзі Якубова, які перебували у його будинку, до Білогірського райвідділу поліції, повідомила Денісова.
З її слів, наразі "Білогірський районний суд Криму" заарештував Джеппарова на 15 діб за обвинуваченням у пропаганді забороненої символіки. Протокол відносно нього складено за фактом публікації у Фейсбуці у 2019 році.
Аналогічні арешти, повідомляє Денісова, фіксуються і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, на сьогодні відомо про 47 випадків арештів проукраїнських активістів у містах Марківці, Старобільську, Новоайдарі, Станиці-Луганській.
Так звані "прокурори ЛНР" фабрикують матеріали справи за зібраною інформацією починаючи з 2016 року – пости у соціальних мережах, розмови на політичні теми, участь у політичних партіях тощо, зазначила уповноважена ВР.
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“Свавільні затримання та арешти жителів окупованих територій є порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини та статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Прошу міжнародну спільноту врахувати ці факти при посиленні тиску на державу-терориста для припинення війни і виведення армії російських загарбників з України”, - наголосила омбудсмен.
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Як писав УНН, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники заявили про відновлення навчального процесу у школах, але без української мови, української літератури та історії України.