Россия преследует активистов и правозащитников в Крыму и в Луганской области - омбудсмен

Детали

Так, по информации омбудсмена, сегодня российские силовики провели обыск в доме правозащитника, ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова в Белогорске. К Джеппарову не допустили адвокатов.

После обыска российские силовики увезли Джеппарова и двух крымских татар - Мухаммеда Али Джеппарова и Февзи Якубова, которые находились в его доме, в Белогорский райотдел полиции, сообщила Денисова.

С ее слов, сейчас "Белогорский районный суд" в Крыму арестовал Джеппарова на 15 суток по обвинению в пропаганде запрещенной символики. Протокол в отношении него составлен по факту публикации в Фейсбуке в 2019 году.

Аналогичные аресты, сообщает Денисова, фиксируются и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, на сегодня известно о 47 случаях арестов проукраинских активистов в городах Марковцы, Старобельске, Новоайдаре, Станице-Луганской.

Так называемые "прокуроры ЛНР" фабрикуют материалы дела по собранной информации начиная с 2016 года - посты в социальных сетях, разговоры на политические темы, участие в политических партиях и тому подобное, отметила уполномоченная ВР.

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“Произвольные задержания и аресты жителей оккупированных территорий является нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Прошу международное сообщество учесть эти факты при усилении давления на государство-террориста для прекращения войны и вывода армии российских захватчиков с Украины”, - подчеркнула омбудсмен.

Ранее

Как писал УНН, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские захватчики заявили о возобновлении учебного процесса в школах, но без украинского языка, украинской литературы и истории Украины.