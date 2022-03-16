Россия преследует активистов и правозащитников в Крыму и в Луганской области - омбудсмен

ukru
19:03 • 60364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108298 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103285 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 82506 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 86987 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 76723 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113121 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122682 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126578 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 69522 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 73959 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 87351 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 33126 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 103636 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113127 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 113861 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253161 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 282729 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100913 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122682 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108441 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125899 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128081 просмотра
Актуальное
Россия преследует активистов и правозащитников в Крыму и в Луганской области - омбудсмен

Россия преследует активистов и правозащитников в Крыму и в Луганской области - омбудсмен

Киев • УНН

 • 79773 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия преследует активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и Луганской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен Людмила Денисова, пишет УНН.

Детали

Так, по информации омбудсмена, сегодня российские силовики провели обыск в доме правозащитника, ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова в Белогорске. К Джеппарову не допустили адвокатов.

После обыска российские силовики увезли Джеппарова и двух крымских татар - Мухаммеда Али Джеппарова и Февзи Якубова, которые находились в его доме, в Белогорский райотдел полиции, сообщила Денисова.

С ее слов, сейчас "Белогорский районный суд" в Крыму арестовал Джеппарова на 15 суток по обвинению в пропаганде запрещенной символики. Протокол в отношении него составлен по факту публикации в Фейсбуке в 2019 году.

Аналогичные аресты, сообщает Денисова, фиксируются и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, на сегодня известно о 47 случаях арестов проукраинских активистов в городах Марковцы, Старобельске, Новоайдаре, Станице-Луганской.

Так называемые "прокуроры ЛНР" фабрикуют материалы дела по собранной информации начиная с 2016 года - посты в социальных сетях, разговоры на политические темы, участие в политических партиях и тому подобное, отметила уполномоченная ВР.

Цитата

“Произвольные задержания и аресты жителей оккупированных территорий является нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Прошу международное сообщество учесть эти факты при усилении давления на государство-террориста для прекращения войны и вывода армии российских захватчиков с Украины”, - подчеркнула омбудсмен.

Ранее

Как писал УНН, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские захватчики заявили о возобновлении учебного процесса в школах, но без украинского языка, украинской литературы и истории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы