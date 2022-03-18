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В окупованому Джанкої рф зупинила навчання, щоб розмістити в школах військових - Генштаб

В окупованому Джанкої рф зупинила навчання, щоб розмістити в школах військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 109896 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У місті Джанкой на тимчасово окупованій території Криму призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах для розміщення там військовослужбовців рф, які прибувають до міста. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“У місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил російської федерації, які прибувають до міста”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Міноборони повідомляли, що крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої “поліції”.

Додамо

Росія переслідує активістів та правозахисників на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова та Луганської області.

Українські Національні Новини

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