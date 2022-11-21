В оккупированной Макеевке ночью произошел "хлопок" на нефтебазе: показали видео

Детали

По сообщению, горели 2 цистерны с топливом объемом 70 куб. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также 3 стационарных емкости в одном обвале объемом 60 куб. м, в 20-25 м от железнодорожного полотна.

По состоянию на 9:43 последствия пожара, по сообщению, были ликвидированы.

Дополнение

На комсомольской площади в центре москвы взорвался склад цветов – возник масштабный пожар.