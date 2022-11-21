В оккупированной Макеевке ночью произошел "хлопок" на нефтебазе: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области ночью загорелась нефтебаза. Причиной пожара называют взрыв взрывоопасного предмета. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По сообщению, горели 2 цистерны с топливом объемом 70 куб. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также 3 стационарных емкости в одном обвале объемом 60 куб. м, в 20-25 м от железнодорожного полотна.
По состоянию на 9:43 последствия пожара, по сообщению, были ликвидированы.
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