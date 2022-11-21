В окупованій Макіївці вночі сталася "бавовна" на нафтобазі: показали відео

Деталі

За повідомленням, горіли 2 цистерни з паливом об'ємом 70 куб. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також 3 стаціонарних ємності в одному обвалуванні об'ємом 60 куб. м, за 20-25 м від залізничного полотна.

Станом на 9:43 наслідки пожежі, за повідомленням, були ліквідовані.

Доповнення

На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів - виникла масштабна пожежа.