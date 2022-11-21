В окупованій Макіївці вночі сталася "бавовна" на нафтобазі: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вночі спалахнула нафтобаза. Причиною пожежі називають вибух вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.
Деталі
За повідомленням, горіли 2 цистерни з паливом об'ємом 70 куб. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також 3 стаціонарних ємності в одному обвалуванні об'ємом 60 куб. м, за 20-25 м від залізничного полотна.
Станом на 9:43 наслідки пожежі, за повідомленням, були ліквідовані.
Доповнення
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