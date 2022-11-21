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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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В окупованій Макіївці вночі сталася "бавовна" на нафтобазі: показали відео

В окупованій Макіївці вночі сталася "бавовна" на нафтобазі: показали відео

Київ • УНН

 • 361391 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вночі спалахнула нафтобаза. Причиною пожежі називають вибух вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.

Деталі

За повідомленням, горіли 2 цистерни з паливом об'ємом 70 куб. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також 3 стаціонарних ємності в одному обвалуванні об'ємом 60 куб. м, за 20-25 м від залізничного полотна. 

Станом на 9:43 наслідки пожежі, за повідомленням, були ліквідовані. 

Доповнення

На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів - виникла масштабна пожежа.

Українські Національні Новини

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