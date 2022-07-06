В оккупированной Макеевке сообщают о "прилете" во вражеский склад
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области сообщают о "прилете" в склад, после чего слышали взрывы. Видео обнародовал СтратКом ВСУ, пишет УНН.
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По данным Страткома ВСУ, речь идет о Ханженково. Местные пишут, что слышны взрывы.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.