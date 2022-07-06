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13:44 • 16553 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 21551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 33242 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 8904 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50052 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированной Макеевке сообщают о "прилете" во вражеский склад

В оккупированной Макеевке сообщают о "прилете" во вражеский склад

Киев • УНН

 • 192510 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области сообщают о "прилете" в склад, после чего слышали взрывы. Видео обнародовал СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Страткома ВСУ, речь идет о Ханженково. Местные пишут, что слышны взрывы.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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