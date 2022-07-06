В окупованій Макіївці повідомляють про "приліт" у ворожий склад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області повідомляють про "приліт" до складу, після чого чули вибухи. Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ, пише УНН.
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За даними СтратКому ЗСУ, йдеться про Ханженково. Місцеві пишуть, що чути вибухи.
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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.