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В Луганской области оккупанты хотят научить детей управлять БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. На оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют открыть центры военно-спортивной подготовки для детей. В частности, будут учить управлять беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

Цитата

"Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в бурятии, калмыкии и чечне. Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируют включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", – говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты вывозят украинских подростков  из захваченной Луганской области в чечню для "патриотического воспитания". 

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