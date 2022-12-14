В Луганской области оккупанты хотят научить детей управлять БПЛА

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"Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в бурятии, калмыкии и чечне. Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируют включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", – говорится в сообщении.



Дополнение

Российские оккупанты вывозят украинских подростков из захваченной Луганской области в чечню для "патриотического воспитания".