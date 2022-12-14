На Луганщині окупанти хочуть навчити дітей керувати БПЛА

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"Відповідну програму збираються тестувати на території окупованих Луганщини та Донеччини, а також у бурятії, калмикії та чечні. Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", – ідеться у повідомленні.



Доповнення

Російські окупанти вивозять українських підлітків із захопленої Луганщини до чечні для "патріотичного виховання".