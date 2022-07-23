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09:00 • 24583 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 107906 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121192 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 110222 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140351 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139358 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113756 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107027 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 93447 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111489 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

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В оккупированной Горловке тоже "хлопок"

В оккупированной Горловке тоже "хлопок"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В оккупированной Горловке – "хлопок" – раздались взрывы, а на фото и видео видно, как клубы черного дыма поднимаются в небо, передает УНН.

Детали

В оккупированной Горловке Донецкой области серия мощных взрывов.

СМИ и Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся на машиностроительный завод имени Кирова, где ремонтируют технику оккупанты.

Ранее

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске и массовом "инфаркте" у полсотни орков.

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