В оккупированной Горловке тоже "хлопок"

Детали

В оккупированной Горловке Донецкой области серия мощных взрывов.

СМИ и Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся на машиностроительный завод имени Кирова, где ремонтируют технику оккупанты.

Ранее

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске и массовом "инфаркте" у полсотни орков.