В оккупированной Горловке тоже "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В оккупированной Горловке – "хлопок" – раздались взрывы, а на фото и видео видно, как клубы черного дыма поднимаются в небо, передает УНН.
Детали
В оккупированной Горловке Донецкой области серия мощных взрывов.
СМИ и Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся на машиностроительный завод имени Кирова, где ремонтируют технику оккупанты.
Ранее
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске и массовом "инфаркте" у полсотни орков.