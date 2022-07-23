В окупованій Горлівці теж "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В окупованій Горлівці - "бавовна" - пролунали вибухи, а на фото та відео видно, як клуби чорного диму піднімаються у небо, передає УНН.
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В окупованій Горлівці Донецької області серія потужних вибухів.
ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що удар припав на машинобудівний завод імені Кірова, де ремонтують техніку окупанти.
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