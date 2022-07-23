В окупованій Горлівці теж "бавовна"

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В окупованій Горлівці Донецької області серія потужних вибухів.

ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що удар припав на машинобудівний завод імені Кірова, де ремонтують техніку окупанти.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про "хлопок" в тимчасово окупованому Лисичанську та масовий "інфаркт" у півсотні орків.