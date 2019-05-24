В отдельных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35190 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 55970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 72844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86713 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122023 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111364 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137588 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В отдельных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение

В отдельных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 18592 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В отдельных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение - на части территорий ожидают грозы и град. Уровень опасности - желтый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

"До конца суток 24 и в течение суток 25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Днем 25 мая в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

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Как сообщал УНН, на половину территории Украины уже пришло климатическое лето.

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