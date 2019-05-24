В окремих регіонах України оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В окремих регіонах України оголосили штормове попередження – на частині територій очікують грози і град. Рівень небезпеки – жовтий, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"До кінця доби 24 та протягом доби 25 травня грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Вдень 25 травня в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі (1 рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, на половину території України вже прийшло кліматичне літо.