В оккупированном Мариуполе утром раздавались взрывы: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области утром было громко, сообщают о двух взрывах, сообщили в Мариупольском горсовете и советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, пишет УНН.

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"В Мариуполе громко! Местные паблики информируют о работе ПВО. Жители города пишут, что слышали взрывы на 17-м и 23-м микрорайонах. Также в центре города мариупольцы увидели несколько вертолетов", - сообщили в горсовете в Telegram.

"Мариуполь. Два взрыва. Одновременно зафиксирована работа ПВО оккупанта. Предварительно, что-то сбили прямо над город. После срабатывания ПВО россияне подняли авиацию - самолеты на малой высоте в сторону Запорожья и вертолеты над селом Талаковка в направлении Волновахи", - добавил Андрющенко в Telegram.

Он сообщил об авиапатрулировании "в квадрате Мариуполь (20 микрорайон)-Талаковка-Сартана". "Странно. Последний раз подобное патрулирование осуществлялось после сбития самолета, который упал в селе Рыбацкое. Сегодня самолета вроде не было, но после ПВО патрулирование на марше", - отметил Андрющенко.

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