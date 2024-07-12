В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, зафиксирован "прилет" по аэропорту.
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, зафиксирован "прилет" по аэропорту. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
"Мариуполь. Громко! Детали уточняем", - написал Андрющенко в Telegram.
Позже добавил, что зафиксировано попадание в местном аэропорту.
"Прилет в аэропорту. Зашибись. Только но там были Хуснулин и Пушилин. Да и без них там хватает ..
Какой прекрасный день!", - написал Андрющенко.
Также он указал, что оккупанты пытаются убедить, что это - ПВО.
В свою очередь российские телеграм-каналы пишут, удар якобы был нанесен по жилым домам.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Дополнение
6 июля в Мариупольском районе возле полигона был "прилет". По словам Петра Андрющенко, после "прилета" были замечены кареты "скорых".