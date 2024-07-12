Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, зафиксирован "прилет" по аэропорту. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Мариуполь. Громко! Детали уточняем", - написал Андрющенко в Telegram.

Позже добавил, что зафиксировано попадание в местном аэропорту.

"Прилет в аэропорту. Зашибись. Только но там были Хуснулин и Пушилин. Да и без них там хватает ..

Какой прекрасный день!", - написал Андрющенко.

Также он указал, что оккупанты пытаются убедить, что это - ПВО.

В свою очередь российские телеграм-каналы пишут, удар якобы был нанесен по жилым домам.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Дополнение

6 июля в Мариупольском районе возле полигона был "прилет". По словам Петра Андрющенко, после "прилета" были замечены кареты "скорых".