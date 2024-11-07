В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек

17 человек погибли из-за пожаров в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на публичные данные, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала 2024 года в городе произошло почти 400 пожаров, в результате этого погибло 17 человек.

Большинство пожаров - это следствие возгорания стихийных свалок мусора и сухой травы. Особенно много пожаров было летом. Также возгорания происходят из-за аварийной проводки, в домах, которые захватчики до сих пор не могут отремонтировать. Аварийные службы очень долго реагируют на вызовы, ведь не хватает ни техники, ни сотрудников. Поэтому остановить вовремя пожары просто не успевают