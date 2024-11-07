В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе с начала года произошло почти 400 пожаров, которые унесли жизни 17 человек. Большинство возгораний возникает из-за свалок и аварийной проводки, а оккупационные службы не успевают реагировать.
17 человек погибли из-за пожаров в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на публичные данные, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с начала 2024 года в городе произошло почти 400 пожаров, в результате этого погибло 17 человек.
Большинство пожаров - это следствие возгорания стихийных свалок мусора и сухой травы. Особенно много пожаров было летом. Также возгорания происходят из-за аварийной проводки, в домах, которые захватчики до сих пор не могут отремонтировать. Аварийные службы очень долго реагируют на вызовы, ведь не хватает ни техники, ни сотрудников. Поэтому остановить вовремя пожары просто не успевают
Добавим
Оккупанты имитируют ремонт домов в Мариуполе, на самом деле отмывая средства. Местные коллаборационисты нанимают подрядчиков для создания видимости работ, а пропагандисты снимают фейковые ролики о «процветании» города.
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