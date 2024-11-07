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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек

В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек

Киев  •  УНН

14:33 • 5665 просмотра

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В оккупированном Мариуполе с начала года произошло почти 400 пожаров, которые унесли жизни 17 человек. Большинство возгораний возникает из-за свалок и аварийной проводки, а оккупационные службы не успевают реагировать.

17 человек погибли из-за пожаров в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на публичные данные, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала 2024 года в городе произошло почти 400 пожаров, в результате этого погибло 17 человек.

Большинство пожаров - это следствие возгорания стихийных свалок мусора и сухой травы. Особенно много пожаров было летом.  Также возгорания происходят из-за аварийной проводки, в домах, которые захватчики до сих пор не могут отремонтировать. Аварийные службы очень долго реагируют на вызовы, ведь не хватает ни техники, ни сотрудников. Поэтому остановить вовремя пожары просто не успевают

- подытожили в горсовете.

Добавим

Оккупанты имитируют ремонт домов в Мариуполе, на самом деле отмывая средства. Местные коллаборационисты нанимают подрядчиков для создания видимости работ, а пропагандисты снимают фейковые ролики о «процветании» города.

Оккупанты превратили жилые кварталы левобережья Мариуполя в "пустыню": видео24 октября 2024, 11:25 • 16952 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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