Оккупанты превратили жилые кварталы левобережья Мариуполя в "пустыню": видео
Киев • УНН
На левом берегу оккупированного Мариуполя россияне снесли многоэтажные дома. Городской совет обнародовал видео опустошенной территории, где раньше стояли жилые кварталы.
На левобережье временно оккупированного Мариуполя россияне снесли многоэтажные дома, но не построили новых. Теперь там "пустыня". В Мариупольском городском совете показали видео, как сейчас выглядит город, сообщает УНН.
Вместо домов - пустыри. Именно так сегодня выглядит Левобережье оккупированного Мариуполя. Мариупольцы выложили видео, где можно увидеть территорию, которая ранее была застроена многоэтажками. Теперь там настоящая пустыня
Отмечается, что захватчики снесли дома, зато нет ни новых многоэтажек, ни компенсации жителям за утраченное имущество.
Дополнение
Оккупанты имитируют ремонт домов в Мариуполе, на самом деле отмывая средства. Местные коллаборационисты нанимают подрядчиков для создания видимости работ, а пропагандисты снимают фейковые ролики о "процветании" города.