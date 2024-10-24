Оккупанты превратили жилые кварталы левобережья Мариуполя в "пустыню": видео

На левобережье временно оккупированного Мариуполя россияне снесли многоэтажные дома, но не построили новых. Теперь там "пустыня". В Мариупольском городском совете показали видео, как сейчас выглядит город, сообщает УНН.

Вместо домов - пустыри. Именно так сегодня выглядит Левобережье оккупированного Мариуполя. Мариупольцы выложили видео, где можно увидеть территорию, которая ранее была застроена многоэтажками. Теперь там настоящая пустыня - подписали видео в горсовете.

Отмечается, что захватчики снесли дома, зато нет ни новых многоэтажек, ни компенсации жителям за утраченное имущество.

Дополнение

Оккупанты имитируют ремонт домов в Мариуполе, на самом деле отмывая средства. Местные коллаборационисты нанимают подрядчиков для создания видимости работ, а пропагандисты снимают фейковые ролики о "процветании" города.