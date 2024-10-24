Окупанти перетворили житлові квартали лівобережжя Маріуполя на "пустелю": відео
Київ • УНН
На лівому березі окупованого Маріуполя росіяни знесли багатоповерхові будинки. Міська рада оприлюднила відео спустошеної території, де раніше стояли житлові квартали.
На лівобережжі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни знесли багатоповерхові будинки, але не збудували нових. Тепер там "пустеля". У Маріупольській міській раді показали відео, як наразі виглядає місто, повідомляє УНН.
Замість будинків – пустирі. Саме так сьогодні виглядає Лівобережжя окупованого Маріуполя. Маріупольці виклали відео, де можна побачити територію, яка раніше була забудована багатоповерхівками. Тепер там справжня пустеля
Зазначається, що загарбники знесли будинки, натомість немає ані нових багатоповерхівок, ані компенсації жителям за втрачене майно.
Доповнення
Окупанти імітують ремонт будинків у Маріуполі, насправді відмиваючи кошти. Місцеві колаборанти наймають підрядників для створення видимості робіт, а пропагандисти знімають фейкові ролики про "процвітання" міста.