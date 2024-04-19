В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно

Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.