В оккупированном Мариуполе россияне не могут наладить работу коммунальных служб - в городе катастрофическая ситуация с канализационными сетями и трубами водоснабжения. Об этом заявили в Мариупольском городском совете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что жители города постоянно жалуются на прорывы канализационных сетей, а также труб водоснабжения. В результате, подвалы домов и улицы заливает отходами, а у многих людей нет воды неделями.

В горсовете говорят причина заключается в том, что оккупанты значительно повредили сети во время массированных обстрелов весной 2022 года. Зато ни одной замены за более два года оккупации они не проводят.

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Также остаются аварийными и коллекторы. В частности, весной этого года произошел порыв канализационного коллектора в Кальмиусском районе. Поврежден коллектор и в Центральном районе города, поэтому в результате канализацией заливает и новостройки оккупантов. - добавляют в горсовете.

Кроме того, в городе действует только одна аварийная служба, которую невозможно дождаться. Не хватает и техники.

Дополнение

В Мариупольском городском совете подчеркивают, что в украинском Мариуполе водоснабжению и водоотводу уделялось особое внимание.

В частности, в 2020 и 2021 годах была проведена замена почти 90 км труб. Была проведена реконструкция магистрального водовода, напорного канализационного коллектора.

Напомним

Оккупационные власти города Мариуполь обнародовали очередные списки квартир без владельцев в Левобережном районе. Именно там во время блокады были массированные обстрелы жилых кварталов и погибли тысячи мирных мариупольцев.