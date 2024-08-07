Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

С открытием новой железнодорожной ветки, оккупированный Мариуполь набирает вес, как военный центр для быстрой переброски техники на любое активное направление на фронте.

Пишет УНН со ссылкой на канал советника городского головы г. Мариуполь. Мариуполь.

Детали

По данным ТГ-канала "Андрющенко Тайм", Военная составляющая оккупированного Мариуполя (и вокруг города), указывает на усиление этой территории как логистического центра для военных ВС РФ.

Мариуполь россияне будут использовать для оперативно-тактических решений по быстрому переброске на любое активное в перспективе направление. А железная дорога теперь им в помощь, - отмечается в заметке.

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Вот какая ситуация по поводу военной составляющей зафиксирована недавно:

Из Мариупольско-Бердянской приазовской агломерации (лагерей подготовки) перемещение в направлении Севера донецкой области - речь идет о доукомплектованных "шторм подразделениях";

С территории россии (Новоазовское направление) в сторону Розовского/Пологовского участка новые подразделения и еженощное перемещение техники тралами;



Также по данным "Андрющенко Тайм", в Мариуполе возобновилось формирование резервов и увеличение складов.

Ильича с въездом со стороны ул. Левченко, линия Аэропорт/с.Агробаза/с. Шевченко/трасса на с. Никольское, Таганрогское шоссе (Левобережный район) и частная застройка (ул. Шевченко/трасса на с. Никольское, Таганрогское шоссе (Левобережный район) и частная застройка (ул. Таганрогская, Новоселовка) в Центральном районе.

Корпус внутри города за последние недели увеличился до 5 тысяч человек - пишет канал советника городского головы г. Мариуполь.

На станции Сартана остаются уже пустые грузовые вагоны - сортировочная с маркировкой "Екатеринбург".

Время прибытия и груз неизвестен, однако увеличение локальных перевозок военными грузовиками позволяет предполагать суббота/воскресенье - информирует Андрющенко.

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