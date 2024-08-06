Житель временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области пожаловался на поведение российских мигрантов из кавказских регионов рф. Вместо этого его обвинили в "разжигании ненависти". Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Житель города написал обращение в оккупационную администрацию с жалобой на мигрантов из кавказских регионов рф. Житель города пожаловался на поведение приезжих. В частности, отметил нарушение правил общественного правопорядка, когда мигранты заехали машиной на пляж. Также, по его словам им "государство помогает, все блага дает", а местные жители "брошены, концы с концами не могут свести, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что вместо ответа псевдомер моргун написал письмо в фсб с призывом дать правовую оценку словам жителя. В письме указано, что "отдельные фразы могут быть направлены на возбуждение ненависти или вражды к отдельным группам лиц...".

В Мариупольском городском совете отметили, что в городе растет количество мигрантов из рф. По официальным оценкам оккупантов их проживает более 30 тысяч человек. В результате увеличивается и количество конфликтов между местным населением и приезжими мигрантами.

Мариупольцы недовольны их поведением, вседозволенностью, нарушениями правил дорожного движения и пренебрежением общественного порядка. Но вместо того, чтобы наладить хоть какой-то правопорядок - бывший полицейский, а ныне псевдомер города Олег Моргун выбирает не просто бездействовать, а травить местных жителей за просьбы навести порядок, - добавляют в горсовете.

Напомним

Советник мэра Мариуполя сообщил, что более 10 тысяч жителей временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области были арестованы во время фильтрационных процедур и чисток. Согласно последним отчетам, некоторых из арестованных гражданских удерживали вместе с воинами из "Азова" в Еленовке, но информация о большинстве арестованных отсутствует.