Захватчики в оккупированном Мариуполе вывесили список из тысячи "бесхозных" квартир

Оккупационные власти города Мариуполь обнародовали очередные списки квартир без владельцев в Левобережном районе. Именно там во время блокады были массированные обстрелы жилых кварталов и погибли тысячи мирных мариупольцев. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Подобные списки показывают насколько сильно пострадал Мариуполь, сколько погибло мариупольцев или были вынуждены покинуть город, спасая свою жизнь под обстрелами. Это также свидетельствует о том, что большинство людей не вернулась в оккупированный город, несмотря на обратные заявления местной псевдо власти, - говорится в сообщении.

Детали

Захватчики требуют, чтобы граждане, которые обнаружили свои квартиры в перечне, в течение 30 дней с момента публикации обратились в администрацию района и предоставили подтверждение права собственности на имущество. Если никто на объявление не откликнется, оккупанты угрожают начать процедуру отчуждения.

Мариуполец пожаловался на поведение мигрантов из рф: его обвинили в "разжигании ненависти"