В оккупированном Крыму закрыли Крымский мост, сообщают о вероятной работе российской ПВО

Во временно оккупированном Крыму закрыли Крымский мост, сообщают о работе российской ПВО и о ракете над Красноперекопским районом. Об этом в субботу сообщил телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

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"А вот это уже интереснее - Крымский мост закрыт. Пуски ракет под Джанкоем - это работа росПВО, сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении.

Так, телеграм-канал сообщал о "пуске ракеты из района села Яркое Джанкойского района".

"О пролете ракеты над Красноперекопским районом сообщают наши подписчики. Что это, работа росПВО или атака на украинские города, пока непонятно", - также указал телеграм-канал.

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