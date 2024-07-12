В оккупированном Крыму вблизи Симферополя раздаются взрывы. Об этом пишут местные жители, сообщает "Крымский ветер", передает УНН.

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Что-то бахает в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны чф россии - пише "Кримський вітер".

Отмечается также, что за несколько минут до того в Севастополе включились сирены в воинских частях оккупантов.

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