Спутниковые снимки мыса Фиолент в оккупированном Россией Крыму подтверждают удар по российским складам, который был нанесен 1 июля. Об этом пишет УНН со ссылкой "Крым. Реалии".

Детали

Издание получило фото спутниковых снимков мыса вблизи Севастополя. На кадрах видно, что одно из зданий комплекса - полностью разрушено.

По одной из версий, в здании был склад боеприпасов, по другой - беспилотников "Шахед/Герань".

Напомним

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму 1 июля.

В оккупированном Крыму прогремел взрыв: над мысом Фиолент поднялся стометровый столб дыма