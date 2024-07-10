Киев • УНН
Спутниковые снимки подтверждают удар по российским складам в оккупированном Россией Крыму 1 июля: здание было полностью разрушено вблизи мыса Фиолент под Севастополем.
Спутниковые снимки мыса Фиолент в оккупированном Россией Крыму подтверждают удар по российским складам, который был нанесен 1 июля. Об этом пишет УНН со ссылкой "Крым. Реалии".
Детали
Издание получило фото спутниковых снимков мыса вблизи Севастополя. На кадрах видно, что одно из зданий комплекса - полностью разрушено.
По одной из версий, в здании был склад боеприпасов, по другой - беспилотников "Шахед/Герань".
Напомним
Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму 1 июля.
В оккупированном Крыму прогремел взрыв: над мысом Фиолент поднялся стометровый столб дыма4 июля 2024, 13:19 • 23058 просмотров