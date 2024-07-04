Киев • УНН
Возле мыса Фиолент в оккупированном Крыму произошел мощный взрыв, в результате которого поднялся 100-метровый столб дыма. Российские власти заявили, что это была плановая утилизация боеприпасов или учения, тогда как украинские официальные лица подтвердили, что это был удар по складу боеприпасов.
В оккупированном Крыму прогремел взрыв в районе Севастополя. Местные жители говорят, что после этого поднялся стометровый столб дыма в районе мыса Фиолент. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
Детали
В Севастополе прогремел мощный взрыв и сейчас идет дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент
Также местные жители публикуют фото и видео с места событий. На кадрах действительно заметно, как над мысом поднимается дым.
Тем временем российские Telegram-канал заявили, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета за складом шахедов возле села Флотское.
Однако местные говорят, что столб дыма уже поднялся в небо более чем на 100 метров.
Дополнение
В свою очередь оккупационная власть города отмечает - взрывы были плановые. российская администрация, объясняет, что взрыв раздавался из-за учебных стрельб флота рф. В свою очередь тревогу объявляли из-за якобы запуска фейковых целей.
Напомним
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму 1 июля.