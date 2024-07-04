В оккупированном Крыму прогремел взрыв в районе Севастополя. Местные жители говорят, что после этого поднялся стометровый столб дыма в районе мыса Фиолент. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

В Севастополе прогремел мощный взрыв и сейчас идет дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент - пишет "Крымский ветер".

Также местные жители публикуют фото и видео с места событий. На кадрах действительно заметно, как над мысом поднимается дым.

Тем временем российские Telegram-канал заявили, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета за складом шахедов возле села Флотское.

Однако местные говорят, что столб дыма уже поднялся в небо более чем на 100 метров.

Дополнение

В свою очередь оккупационная власть города отмечает - взрывы были плановые. российская администрация, объясняет, что взрыв раздавался из-за учебных стрельб флота рф. В свою очередь тревогу объявляли из-за якобы запуска фейковых целей.

Напомним

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму 1 июля.