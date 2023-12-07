В оккупированном Бердянске взорвался военный "Урал": что известно

В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Укрзализныця запустила свой первый контейнерный поезд, перевозящий грузовики в Польшу, который курсирует из Скнилова в Славков, но работает над решением вопросов для ускорения пересечения польской границы. Поезд, подготовка которого заняла две недели, имеет 23 платформы с 13 тягачами и полуприцепами, и аналогичные услуги планируется предоставлять и в обратном направлении.