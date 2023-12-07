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В оккупированном Бердянске взорвался военный "Урал": что известно

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 18:37  •  22220 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался военный автомобиль "Урал", оставив 1,5-метровую воронку.

Вчера, 6 декабря, во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области утром подорвался военный "Урал". Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Полутораметровая воронка и остатки взрывного устройства - россияне рассказали о Бердянске. Напомним, 6 декабря в Бердянске было шумно. Сначала жители нескольких микрорайонов слышали взрыв. Затем оккупанты на полдня перекрыли движение по одной из центральных улиц

- написал Федоров.

По его словам, в городе на Западном проспекте подорвался военный "Урал". На месте якобы нашли воронку в полтора метра диаметром и остатки взрывного устройства

Напомним

Вчера Федоров сообщал, что во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области утром прогремел громкий взрыв.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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