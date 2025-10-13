В оккупированной Феодосии снова горит нефтебаза - СМИ
Киев • УНН
В оккупированной Феодосии в ночь на 13 октября атакована нефтебаза, что привело к пожару. Так называемый "глава" Крыма Аксенов подтвердил атаку, заявив о сбитии более 20 беспилотников.
Во временно оккупированной Феодосии в ночь на понедельник, 13 октября, была атакована нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что после взрывов на объекте вспыхнул пожар.
Изумрудное небо в Феодосии, горит нефтебаза
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку неизвестного БПЛА по нефтебазе.
Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников
Напомним
На прошлой неделе в Феодосии двое суток горел крупнейший в Крыму нефтеналивной терминал, который ранее атаковали украинские БПЛА. Дым от пожара простирался на 12 километров.
