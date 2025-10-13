У тимчасово окупованій Феодосії знову горить нафтобаза - ЗМІ
Київ • УНН
У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 13 жовтня атаковано нафтобазу, що спричинило пожежу. Так званий "глава" Криму аксьонов підтвердив атаку, заявивши про збиття понад 20 безпілотників.
У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на понеділок, 13 жовтня, було атаковано нафтобазу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що після вибухів на об'єкті спалахнула пожежа.
Смарагдове небо в Феодосії, горить нафтобаза
Так званий "глава" Криму сергій аксьонов підтвердив атаку невідомого БпЛА по нафтобазі.
Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо, силами ППО збито понад 20 безпілотників
Нагадаємо
Минулого тижня у Феодосії дві доби горів найбільший у Криму нафтоналивний термінал, який раніше атакували українські БПЛА. Дим від пожежі простягався на 12 кілометрів.
