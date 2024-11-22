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В оккупированной части Запорожья коммунальщики не получают зарплаты - Сопротивление

В оккупированной части Запорожья коммунальщики не получают зарплаты - Сопротивление

Киев  •  УНН

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Во временно оккупированных районах Запорожской области работники ЖКХ не получают зарплату с лета. Из-за этого наблюдается массовое увольнение работников и критическая нехватка персонала.

Во временно оккупированных районах Запорожской области возникла опасная ситуация из-за прекращения выплат зарплаты работникам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за прекращения выплат, ситуация выходит из-под контроля. В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается критическая нехватка работников, а те, кто пытается обеспечить жизнедеятельность Мелитопольского района, не получают зарплаты.

83 рабочих «реформированного» россиянами ЖКХ Акимовского района уже с лета работают «за спасибо». Поэтому на предприятии начались увольнения. Особенно опасной ситуация выглядит в начале отопительного сезона и зимы,

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что работа оккупантов в разбомбленных украинских городах заключается лишь в распиливании кремлевских средств, которые выдаются на «восстановление».

К примеру, во временно оккупированном Мариуполе местным жителям пообещали установить окна в уничтоженных домах только после окончания «СВО»,

-резюмировали в Спротиве.

На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров14 февр. 2024, 17:11 • 26645 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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