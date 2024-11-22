В оккупированной части Запорожья коммунальщики не получают зарплаты - Сопротивление

Во временно оккупированных районах Запорожской области возникла опасная ситуация из-за прекращения выплат зарплаты работникам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за прекращения выплат, ситуация выходит из-под контроля. В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается критическая нехватка работников, а те, кто пытается обеспечить жизнедеятельность Мелитопольского района, не получают зарплаты.

83 рабочих «реформированного» россиянами ЖКХ Акимовского района уже с лета работают «за спасибо». Поэтому на предприятии начались увольнения. Особенно опасной ситуация выглядит в начале отопительного сезона и зимы,